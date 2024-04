Curino: bloccato con la bici lungo il sentiero, interviene il Soccorso Alpino

Nella giornata di ieri sabato 20 aprile a Curino in frazione Bioletto è stato necessario l'intervento del Soccorso Alpino per prestare aiuto a un 63enne che si era infortunato e non riusciva più a scendere.

L'uomo, residente fuori regione, mentre si trovava lungo il percorso Rive Rosse in sella alla sua bici ha messo male il piede, e non era più in grado di scendere dal dolore.

Fortunatamente in quella zona il telefono prendeva, e la donna che era con il malcapitato ha chiamato il 112 spiegandogli l'accaduto, che ha inviato sul posto il Soccorso Alpino.

Ad attendere nel punto più vicino all'arrivo dell'elicottero l'infortunato c'era l'ambulanza, che l'ha trasportato al pronto soccorso per le cure mediche del caso.