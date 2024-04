A Oropa una bicicletta gigante: un tributo al Giro d’Italia.

È in corso d’opera il montaggio dell’installazione di Oropa, che accoglierà i ciclisti in corsa per il Giro d’Italia. La struttura rappresenta una bicicletta gigante, un tributo “dinamico” e suggestivo per celebrare una tappa storica della competizione ciclistica, che a maggio attraverserà il Biellese. Posizionata nel Prato delle Oche, prima dell’arrivo al Santuario mariano, offrirà il benvenuto a sportivi e appassionati, arricchendo il paesaggio con la sua presenza monumentale.