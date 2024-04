Stava transitando con la sua vettura nei pressi dell'asilo nido, intorno alle 23 a Ronco in via Roma, quando dei ragazzi gli hanno lanciato contro delle pietre danneggiando il vetro posteriore del veicolo. L'uomo ha invertito il senso di marcia per rincorrere i ragazzi che nel frattempo se l'erano data a gambe. I Carabinieri stanno visionando le telecamere della zona per risalire ai responsabili del gesto che poteva causare danni ben maggiori.