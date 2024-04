A Ponderano c'è piazza della Concordia, Locca: "C'è necessità di serenità"

La piazza davanti all'ambulatorio a Ponderano è stata intitolata "piazza Della Concordia".

"C’è necessità di serenità e accordo tra le persone per il quieto e buon vivere - spiega il sindaco Roberto Locca - . Ovvio che si pensa subito a Parigi quando parli di piazza Della Concordia, ma questa intitolazione ha un motivo particolare. Vorrei che Ponderano fosse un paese felice. Negli anni è già cambiato molto grazie a iniziative come l'estate di Ponderano con la musica in piazza. Persone che non si vedevano da tempo ora si parlano di nuovo, si sono riallacciati i rapporti, c'è più socialità, più vita".