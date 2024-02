Cossato, la grande danza contemporanea protagonista al Teatro Comunale

Mercoledì 14 febbraio una serata di Interscambi Coreografici con la compagnia nazionale lituana Aura Dance Company:in scena “Vampires of the city”, ultima creazione del coreografo Ferenc Feher La stagione 2023-24 di Interscambi Coreografici nel Biellese, a cura della Fondazione Egri per la Danza, prosegue con un importante appuntamento di rilievo internazionale.

Il Teatro Comunale di Cossato ospita mercoledì 14 febbraio alle 21 la serata Aura Dance Evening, che vedrà protagonisti i danzatori della Aura Dance Company, compagnia nazionale lituana di danza contemporanea, tra le più rilevanti a livello europeo. Lo spettacolo porterà sul palco l'ultima creazione della compagnia, “Vampires of the city”, una coreografia del noto danzatore e coreografo ungherese Ferenc Feher, che ha debuttato a Kaunas, in Lituania, nei primi giorni di febbraio.

L’opera presenta una poetica molto diversa da quella sviluppata negli anni dalla compagnia: a invadere il palco sarà infatti un’energia travolgente, con scene grottesche ed espedienti teatrali che lasceranno il pubblico a bocca aperta. Al centro della coreografia, come suggerisce il titolo, la figura del vampiro: nascosti tra le vie buie e le luci tremolanti, i vampiri della città vivono tra noi.

Rappresentano una parte del mondo misteriosa, inquietante, ma allo stesso tempo capace di grande intelligenza: i vampiri hanno abilità soprannaturali, e sono astuti manipolatori che amano infiltrarsi nella vita delle loro vittime, senza lasciare tracce dietro di sé. Creature immaginarie, ma che riflettono una parte della realtà e della natura dell’uomo, nascosta ma pur sempre esistente, fatta di desiderio, inganno e istinto.