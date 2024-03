La danza è protagonista a Vigliano con Nest Evening

La stagione 2023-24 di Interscambi Coreografici nel Biellese, realizzata dalla Fondazione Egri per la Danza, dà appuntamento al pubblico con una serata di danza dedicata alle eccellenze della produzione contemporanea del territorio: domenica 3 marzo alle 21 va in scena a Vigliano Biellese presso la Palestra Comunale in Via Alpini d’Italia, 3 “Nest Evening”, che vedrà alternarsi sul palco le quattro compagnie della Rete Nest, incubatore di idee e piattaforma di confronto tra i principali organismi di produzione della danza in Piemonte.

Una serata di confronto tra le poetiche della Compagnia EgriBiancoDanza, Balletto Teatro di Torino, della Compagnia Zerogrammi e dell’Associazione Culturale CodedUomo/Compagnia Daniele Ninarello. Lo spettacolo presenterà al pubblico estratti dai più importanti successi coreografici delle quattro compagnie capace di andare oltre la sola giustapposizione di coreografie, ma favorirà, tanto nei danzatori quanto nel pubblico, un dialogo e un confronto capace di innescare una crescita culturale e artistica.