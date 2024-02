Cosa prevedono per noi le stelle: l'Oroscopo di Corinne

ARIETE: Uno spizzico di malumore offuscherà i prossimi dì ma trattasi di nubi passeggere atte a svanire rapidamente pur dovendo stare sul chi va là riguardo un contesto o un gruppetto di individui ardui da inquadrare: infatti la prudenza non sarà mai eccedente in qualsiasi settore. Sorpresina domenicale o feste a cui aderire senza polemizzare. Maretta in ambito familiare. A San Valentino: Rammentate di fare gli auguri a chi amate omaggiandolo con una rosa, un’orchidea o un dolcetto…

TORO: Demotivati e nervosetti scatterete per un nonnulla anche se, con gli ultimi sprazzi del trigono di Marte, riuscirete ad attenuare un problema spettante voi o altri. Poi, tra maschere e stelle filanti, trascorrerete un week end memorabile a patto di non strafare col bere e il mangiare. A San Valentino: Lusingate l’amato bene organizzando una cena, un fuori porta e non fatevi scaricare addosso patemi e problemi in quanto abbisognate di allegria e di pace.

GEMELLI: Saturno quadrato al Sole ha il potere di rallentare ciò che pensavate si definisse velocemente generando un sottile malcontento alternato però ad una gioia o all’annuncio di un importante evento… Noie da scartoffie od alterchi con una femmina arrogante o presuntuosa. In prossimità delle feste di Carnevale accadranno cose strane oppure, per un pelo, scamperete un guaio. A San Valentino: Mangiucchiare cioccolatini insieme a dei grissini porterà fortuna a fidanzati e sposini.

CANCRO: L’essere troppo buoni riserva spesso delle asprezze ragion per cui traete insegnamento dalle trascorse esperienze evitando di dar adito a chi promette e non mantiene, abbiate fiducia nelle vostre capacità, selezionate le amicizie, combinate un ritrovo carino, partecipate ad una festa carnevalesca e rinnovate il look. Una visita vi stupirà. A San Valentino: I più golosoni si abbandonino alle goderecce tentazioni prenotando una cenetta a sorpresa nella locanda prediletta.

LEONE: Tra alti e bassi, stress e tensioni, appagamenti e asprezze, le giornate voleranno lasciando esiguo spazio alla noi pur rendendosi opportuno staccare la spina, non peccare d’orgoglio, prendere con calma delle decisioni e consacrare il week end a ritrovi burloni. Una donna andrà rincuorata specie se sta attraversando un momentaccio. A San Valentino: Risulterà di ottimo auspicio regalare o ricevere un angioletto da attaccare alla catenina o al braccialetto.

VERGINE: Per svariati motivi la settimana appare essere agitata, squinternata e movimentata causa anche un imprevisto atto a saltar fuori inaspettatamente. Poi, divisi tra incudini e martelli, non saprete come comportarvi nei riguardi di due soggetti con cui trattate abitualmente. I più mattacchioni parteciperanno a veglioni, cenoni, feste mascherate o sfilate. A San Valentino: Cogliete alla sprovvista il partner con un invito galante, una scorpacciata o una serata palpitante…

BILANCIA: Aumentate l’autostima, eliminate dalla cerchia del parentado o delle conoscenze chi litiga per niente, apprestatevi ad un positivo cambiamento, combinate qualcosa di carino, accettate le lusinghe di una persona intrigante e lasciatevi trasportare verso cambiamenti non tardanti ad arrivare… Contatti con medici o avvocati. A San Valentino: Sarà di buon auspicio indossare qualcosa di rosso, bere del vino bianco, consumare del pesce, accendere una candela gialla!

SCORPIONE: Liberate la mente da pensieri assillanti e pesantezze psicologiche: non immaginate neppure quali sorprese vi attendono in sordina e una, corrispondendo alle vostre aspettative, vi farà gongolare. In occasione del Carnevale trovatevi con chi sa farvi divertire. Sabato impegnativo e domenica festaiola. A San Valentino: Per accendere la passione mangiate dei tramezzini con burro e salmone, degli spaghetti al peperoncino, del sedano e come dessert tante effusioni.

SAGITTARIO: Qualcosa sta per variare e, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività, affetti o quattrini, ne trarrete beneficio pur dovendo calcolare un paio di contrattempi atti a far salire i fumenti. Nel complesso però non va malaccio e l’essere ottimisti vi aiuterà a guardare fiduciosamente al dischiudersi di una stagione assai promettente… A San Valentino: Andare al cinema, in pizzeria e indossare un nuovo capo di biancheria infonderà ad ogni coppia uno spizzico di euforia.

CAPRICORNO: Aguzzate l’ingegno e siate diffidenti verso chi non conoscete approfonditamente od è avvezzo ad ordire in sordina. Se un evento rallegrerà un posteriore inquieterà facendovi sentire ovunque a posto e fuori posto non riuscendo ad estrinsecare, come vorreste, emozioni e sentimenti però, nel fine settimana vi sollazzerete e riposerete. A San Valentino: Glicemia, trigliceridi e dieta permettendo consacrate tale amorevole solennità con pasticcini e piattini stuzzichini.

ACQUARIO: Nel saggiare l’altrui stoltezza rimarrete di stucco così come non sopporterete il contegno di un essere testone o costantemente con la testa nel pallone ma, il 9 febbraio, con il formarsi della Luna nuova nella vostra costellazione, vedrete più chiaro in voi e in talune ambigue persone. Compleanno ricco di emozioni. A San Valentino: Le capacità erotizzanti di asparagi e funghi sono risapute: abbinate i primi a delle uova e poi fate incetta di porcini secchi con un bel sughetto!

PESCI: Fare buon viso a cattivo gioco risulta la maniera ottimale per non litigare o andare in fondo ad una faccenda dove non ve la si conta giusta. In tempi bervi una novella rinfrancherà, un’entrata di denaro ringalluzzirà, una vecchia conoscenza si farà risentire e un componente del parentado vi farà impensierire. A San Valentino: I maschietti non scordino di fare gli auguri alla compagna e le donzelle facciano un regalino, anche piccolino, al proprio omettino!

E che le stelle, mascherate, filanti e monelle, portino ad ognuno tante cose belle!