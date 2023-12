Cosa prevedono per noi le stelle: l'Oroscopo di Corinne

ARIETE: Anche la corrente sarà per voi una settimana frenetica, densa di impegni, sensi e controsensi, gaiezze e stonature, compresi soldi da sborsare e altri da recuperare. Vi verrà inoltre riferita una cosa scarsamente attendibile: accertatene la validità prima di sputare sentenze e soprattutto mitigate lo stress principale artefice di somatizzazioni. Una confidente o una donna sapiente vi spalleggerà. Domenica singolare. Propensione ai raffreddori o alle infiammazioni.

TORO: Con il beneplacito di Giove si allieverà un tormentone, otterrete una gratificazione o riuscirete a realizzare un sogno agognato. In ambito finanziario, specie se dovete sbarcare il lunario, l’affanno colpirà a tradimento ma non disperate perché Babbo Natale vi sta preparando una sorpresa speciale. Occhio a non strafare in quanto il tono energetico è bassino e basta un nonnulla a causare un acciacchino. Nel week end iniziate ad andare in giro per negozi o mercatini.

GEMELLI: Dicembre: mese di pandori, panettoni, lenticchie e zamponi ma anche e di desideri da depositare sotto l’albero di Natale… Diciamo che con la quadratura di Saturno e l’opposizione di Marte dovreste usare prudenza in ogni settore, non trascurarvi e preventivare qualche intoppo o disturbetto. Per successivi versi con il sestile del 1° quarto di Luna, a partire dal 4 dicembre, vi ripiglierete un pochettino malgrado persista una sotterranea tensione.

CANCRO: Nei prossimi giorni sarete talmente confusi ed indaffarati dallo scordare facilmente appuntamenti o scadenze così come dovrete rimediare ad un sbaglio, stare attenti a non prendere abbagli, mitigare l’affanno, fare una cernita in ambito amichevole, sorvegliare le finanze, aiutare un anzianotto, spronare un figliolo e non trascurare un acciacchino. Cercate inoltre di pensare più a voi stessi dedicando un po’ di spazio a ciò che vi appassiona. Sabato adatto allo shopping.

LEONE: Il trigono di Marte vi darà la forza necessaria per portare a temine ciò che vi eravate prefissati e, malgrado subentrino degli attimi di impasse o delle paure immotivate, la spunterete… Sono altresì previste delle sviste, delle arrabbiature, delle preoccupazioni e la necessità di far buon viso a cattivo gioco nel trattare con chi crede di avere sempre ragione. La settimana appare ideale per vendere, comprare, cominciare con gli addobbi di Natale. Attenti ai virus influenzali!

VERGINE: Con Saturno, che dal suo aspetto di opposizione sghignazza, si prospetta un mesetto assai insolito dove dare qualcosa di scontato sarebbe esagerato… Sbuffi e dubbi si alterneranno, una novella allieterà, l’ansia spadroneggerà, un comunicato allibirà, mentre da qualcuno una sorpresa arriverà … Certo che il 2023 non è stato molto clemente ma vedrete che pian pianino risalirete la china chiudendo la sfiga e il malumore in cantina… Ritrovo per una cenetta.

BILANCIA: Infiorettata per il mese della natività rifulge l’argentea Luna che, formando l’ultimo quarto il 4 dicembre in questa costellazione, incentiva la speranza che l’anno si chiuda in bellezza alla faccia dei numerosi contrattempi o problemi che lo hanno contrassegnato… Ciononostante tenderete a struggervi per una persona, per il comportamento di esseri mutevoli o per un qualcosa che frulla nei confusi pensieri. Il rivedere un’amica con cui potervi confidare risulterà assai salutare.

SCORPIONE: Pari ad una calamita attirerete soggetti strampalati rimanendo stupiti dal contegno di chi ipotizzavate diverso. Tante vicende si accavalleranno rendendovi storditi ed imbarazzati e, davanti ad una scelta, non saprete che pesci pigliare cosi come vi inalbererete dinanzi ad una iniquità. Spuntano pure delle novità, un aggeggio da cambiare, una salute da tutelare e attività da organizzare. Per attirare la buona sorte procuratevi una mandorla da conservare come talismano naturale.

SAGITTARIO: Sotto l’egida di un Saturno dispettoso vi sentirete stanchi, stufi, impegolati in situazioni stagnanti che, pur se non nell’immediato, fortuitamente riuscirete a sbrogliare così come vi accadranno fatti inaspettati oppure starà a voi prendere una decisione che sarebbe da sciocchi seguitare a posticipare. Sborsi per scadenze o regali e stupori relativi al partner o parente. Comunque, alla faccia di tutto e di tutti, trascorrerete un compleanno encomiabile. Domenica scombinata.

CAPRICORNO: La spossatezza predomina e basterà un’inezia a mandarvi in tilt anche se, di punto in bianco, un responso o una delibera risolleverà il morale. Dicembre sarà un mese importante: cominciate quindi già sin d’ora ad assaporare una gioia che non tarderà ad arrivare. In amore invece gli imprevisti, specie per i single, saranno a portata di giornata… Consigliabile mangiare poco la sera e girare alla larga da chi è influenzato! Nel week end una persona vi stupirà.

ACQUARIO: Sarà che siete infiacchiti, che qualcosa turba, che siete stufi di trattare con degli allocchi, fatto sta che vi state incamminando verso il Natale con scarsa verve e tanta voglia di pisolare… Ma i giorni scorrono freneticamente e, tra una faccenda da sbrigare, degli sbalzi umorali o dei conti da far quadrare, arriverete a domenica con la testa in confusione. Qualche nativo farà una buffa esperienza, altri organizzeranno un combino, altri ancora faranno un acquisto stuzzichino.

PESCI: Prossimamente le reazioni di soggetti astrusi vi disorienteranno al punto di non riuscire a capire cosa vogliano veramente. Anche un equivoco andrà chiarito prima che vi porti sulla strada delle incomprensioni così come dovrete programmare saggiamente le uscite e le entrate. Il consiglio di una saggia persona vi sarà invece di valido aiuto per sbrogliare una matassa. Nel week end sarete un po’ affaticati ma simultaneamente discretamente appagati.

Con l'augurio che le stelle dicembrine portino, ad ognuno, tante cose carine…