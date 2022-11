Dal Nord Ovest - Escursionista muore dopo una caduta di centinaia di metri in un canalone

Un escursionista è deceduto ieri pomeriggio nella zona della Rocca d'Aigliere, nel territorio di Cesana. La chiamata di emergenza è stata lanciata poco prima delle 17 dai componenti di una comitiva che segnalavano la caduta di un compagno per alcune centinaia di metri in un canalone.

A causa dell'orario non era possibile l'invio sul luogo del Servizio Regionale di Elisoccorso per cui il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ha proceduto con l'attivazione del Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Briancon che ha l'abilitazione per effettuare operazioni speciali con l'elicottero in modalità di volo notturno. Nel frattempo un medico compagno di gita dell'escursionista precipitato è riuscito ad avvicinarsi al punto dove il corpo aveva arrestato la sua caduta e a comunicare che si trovava in condizioni incompatibili con la vita.

Intorno alle 19, l'elicottero dei soccorritori francesi è decollato e ha effettuato il recupero della salma, poi consegnata ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza a Cesana. I compagni di gita della vittima sono stati raggiunti da una squadra a terra mista Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che al momento li sta riaccompagnando a valle a piedi.

Già ieri mattina i tecnici del soccorso alpino regionale erano stati impegnati in un altro intervento: avevano soccorso uno scalatore con un trauma al dorso riscontrato scalando sulle falesia del comune di Caprie. L'infortunato è stato calato alla base della parete dai compagni, ma è stato necessario l'invio del Servizio Regionale di Elisoccorso con una squadra a terra del Soccorso Alpino che hanno stabilizzato e recuperato l'uomo per l'ospedalizzazione dove è stato ricoverato in codice verde.