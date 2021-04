Frena il Covid e aumentano i comuni liberi dal virus: ecco la mappa dei contagi nel Biellese

Frena la morsa del Covid, con un aumento dei comuni liberi dalla presenza del coronavirus. Lo si evince dalla mappa interattiva della regione Piemonte che mostra in tempo reale l’andamento dell’epidemia su tutto il Biellese.

Numeri in flessione, rispetto a settimana scorsa, in vari centri della provincia come ad Andorno Micca (da 27 a 22), Benna (da 5 a 1), Camburzano (da 6 a 3), Candelo (da 23 a 21), Crevacuore (da 7 a 5), Lessona (da 11 a 8), Masserano (da 8 a 3), Mongrando (da 31 a 26), Occhieppo Inferiore (da 11 a 8), Ponderano (da 17 a 13), Quaregna Cerreto (da 9 a 7), Ronco Biellese (da 7 a 4), Roppolo (da 49 a 46), Sandigliano (da 14 a10), Valdilana (da 46 a 34), Verrone (da 12 a 6) e Viverone (da 13 a 10).

Dati all’insegna della stabilità a Cerrione (8), Coggiola (5), Mottalciata (8), Occhieppo Superiore (13), Tollegno (12) e Vigliano Biellese (30). Casi in risalita, invece, in altre realtà comunali come a Biella (da 173 a 179), Bioglio (da 12 a 15), Cavaglià (da 13 a 16), Cossato (da 50 a 60), Gaglianico (da 13 a 15), Pralungo (da 9 a 12), Pray (da 11 a 13), Valdengo (da 12 a 16) e Zubiena (da 2 a 10).

Buone notizie sul fronte dei comuni Covid free: lunedì scorso erano 16, ora sono 19. Nello specifico, si tratta di: Ailoche, Borriana, Callabiana, Camandona, Campiglia Cervo, Caprile, Castelletto Cervo, Curino, Donato, Magnano, Netro, Piatto, Piedicavallo, Rosazza, Tavigliano, Vallanzengo, Veglio, Villanova Biellese e Zumaglia. Infine, tornano a salire le zone sotto i 10 casi: ad oggi, sono 53.

I dati arrivano dall’Unità di crisi Covid della regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, 12 aprile.