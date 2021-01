Neve, la provinciale per Oropa riapre domani 8 gennaio alle 7. Oggi proseguono i lavori di taglio piante

Strada chiusa per Oropa all'altezza del Favaro

Il Comune di Biella, a seguito del parere espresso e in accordo con i funzionari della Provincia di Biella, informa che la Sp144 di Oropa sarà riaperta alla circolazione a partire dalle ore 7 di domani mattina, venerdì 8 gennaio. Questo pomeriggio una squadra di operai sarà impegnata nel taglio di alcuni alberi e a seguire si procederà con i mezzi alle operazioni di salatura.

A seguito della straordinaria situazione di criticità registrata ieri per la copiosa nevicata e nonostante la “zona rossa” imposta dai decreti ministeriali in tema di Coronavirus, il comando della Polizia locale informa che nel fine settimana saranno previsti lungo la salita di Oropa specifici posti di blocco di controllo e la presenza di un eventuale presidio di Protezione civile all’ingresso del Santuario. Nella giornata dell’Epifania gli agenti hanno elevato oltre 40 sanzioni effettuate principalmente per intralcio alla circolazione e divieti di sosta.

Si rammenta che con l’entrata in vigore della “zona arancione” i residenti nei comuni della cintura non possono recarsi all’interno dei confini del capoluogo provinciale e di conseguenza nemmeno a Oropa, come da decreto ministeriale.