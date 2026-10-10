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Ultim'ora | 10 ottobre 2026, 11:33

Gp Singapore, maltempo a Marina Bay: gara sprint posticipata, i piloti... dormono

Gp Singapore, maltempo a Marina Bay: gara sprint posticipata, i piloti... dormono

(Adnkronos) - Succede di tutto a Marina Bay, nella giornata della sprint race del Gp di Singapore. Oggi, sabato 10 ottobre, è stata rinviata la partenza della gara corta a causa del maltempo e della pioggia battente, che ha inondato il circuito causando problemi ai piloti. Lo start, previsto inizialmente alle 11, è stato posticipato alle 11:30 dopo il giro di ricognizione della Medical Car.  

I piloti, nell'attesa, hanno così approfittato del momento di stacco per fare un pisolino. Come si vede dai video diventati presto virali sui social, con protagonisti - tra gli altri - Colapinto e Verstappen. 

 

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