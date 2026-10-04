Il 7 ottobre visto da un italiano dei kibbutz: "Netanyahu? Ha spaccato Israele"

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(Adnkronos) - Appena finito il liceo, Luciano Assin va a vivere nel nord di Israele, nel kibbutz Sasa, da dove può vedere a occhio nudo il confine con la SIria e il Libano: "Qui prima senti le bombe cadere e poi senti gli allarmi", dice all'Adnkronos. Nel kibbutz, racconta, "c'è una società molto coesa, il 98% di chi viveva qua è tornato dopo un anno e mezzo in cui il governo ci ha allontanato dalle nostre case". Sull'odio verso la popolazione ebraica, "dà fastidio essere oggetto di odio, ma preferisco essere vivo e antipatico". (di Lorenzo Capezzuoli Ranchi)