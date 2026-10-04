Ciclismo, successi per Foccoli e Peretti a La Prevostura 2026

C’erano tutte le premesse per una grande edizione de la Prevostura e la gara di Lessona ha mantenuto le attese, sia dal punto di vista della massiccia partecipazione che da quello della qualità. Tanti nomi a pretendere la vittoria nella tappa conclusiva del circuito Gran Piemonte MTB Series e se ne è giovato lo spettacolo.

La gara nazionale di 50 km per 1.480 metri ha regalato una parziale sorpresa con l’acuto di Davide Foccoli, il biker della Scott che ha regalato spettacolo in 1h52’42” staccando nel finale il compagno di colori Stefano Goria, giunto a 35”. Terzo posto a 3’32” per Lorenzo Trincheri (Bike Busters) davanti a Fabio Bassignana (KTM Protek Elettrosystem) a 4’49” e a Stefano Gerbaz (Foz Racing) a 4’51”.

Non è sfuggita la vittoria alla vicecampionessa mondiale Claudia Peretti (Olympia Factory Team) che in 2h15’51” ha inflitto 9’01” a Maria Cristina Nisi (Cicli Andreis Gioielleria Dal Colle) e 18’57” alla francese Angele Borot (XC63 Volcanic). Fuori dal podio Cecilia Vergano (Tabros Racing Team) a 32’45” e Nicoletta Ferrero (Leynicese Racing Team) a 37’10”.

Prevista anche la gara regionale sulla stessa distanza riservata agli amatori. Qui il primo è stato Thomas Schimizzi (Leynicese Racing Team) in 2h06’43”, precedendo di 12” Mattia Zunino (Scott Sumin) e di 1’06” Andrea Cabrini (Sprint Team Lumezzane). Prima donna Erika Nitelli (Polito Cycling) in 2h41’04”, alle sue spalle Consuelo Vicari (Lissone MTB) a 5’52” e l’ucraina Alla Kuznietsova (Team RCR) a 24’57”.

Per gli Amici MTB di Lessona un grande successo, da condividere con i Comuni di Lessona, Masserano e Crosa e con Specialized che ha appoggiato tutto il circuito. Ma un grazie speciale va anche a tutti i volontari che si sono prodigati nella prima domenica di ottobre, se La Prevostura è una delle più antiche e prestigiose prove del calendario di MTB è merito anche loro.

Per le classifiche clicca qui: https://www.endu.net/it/events/gf-la-prevostura/results?eventId=102109&raceId=62915&categoryId=0&optionId=647337