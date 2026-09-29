Regeni, Meloni “Dubito che chiudere canali con Egitto avvicini verità e giustizia”

PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) - "Voglio ovviamente ribadire la mia vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, alla loro richiesta, che è anche la nostra, di verità e giustizia". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con Andrej Babis, primo ministro della Repubblica Ceca, rispondendo a una domanda sulla sentenza di ieri sul caso Regeni."Lo Stato italiano è parte civile nel processo, siamo assolutamente determinati a cercare la verità su questa vicenda - ha aggiunto Meloni -. La sentenza non è ancora passata in giudicato, tutto quanto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. In questa ricerca di verità e giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevano con il Cairo, ho il dubbio che chiudendo quei canali ci avviciniamo ai nostri obiettivi, piuttosto che allontanarci".- Foto di repertorio IPA Agency -(ITALPRESS).
In Breve
martedì 29 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Imprese, valore, futuro: interesse e partecipazione all’incontro con Alessandro Ciccioni
Venerdì 25 settembre la sezione di Biella della “Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti“ ha tenuto...