Giulia De Lellis, lo sfogo da mamma: "Lavoro tutto il giorno, vivo con i sensi di colpa"

(Adnkronos) - "Convivo con i sensi di colpa". Giulia De Lellis si sfoga con i follower sulla sua vita da neo mamma. L'influencer, che è diventata mamma nell'ottobre del 2025, sta cercando di trovare un equilibrio tra gli impegni professionali e la sua nuova quotidianità accanto alla figlia. Non sempre, però, riesce a essere presente come vorrebbe. Ed è questo uno degli aspetti che la mette più alla prova: un tema che ha portato in terapia e sta cercando di affrontare con un esperto.

"Quando non riesco a rispettare questa routine con mia figlia - spiega la fidanzata di Tony Effe sulle Instagram stories - mi prendono sensi di colpa troppo forti e troppo grandi. Sto cercando di farmi aiutare da uno psicologo perché non la vivo bene quando non riesco a metterla a letto perché ho un evento di lavoro, quando non ci posso essere tutte le sere per farle il bagnetto o a pranzo per poi farle dare il riposino pomeridiano”.

L’influencer si sfoga sul profilo Instagram cercando anche il supporto delle altre mamme che vivono la sua stessa situazione: "Parlo di mamme che come me lavorano tutto il giorno, tutti i giorni e che non hanno la possibilità di vivere i loro figli costantemente". In conclusione, De Lellis amette di "essere molto fortunata", perché grazie al suo lavoro è in grado di gestire la sua agenda al meglio: “Sto cercando solo di fare del mio meglio per cercare di dedicarmi a mia figlia quanto posso, perché quando dicono che il tempo vola è proprio così”, conclude.