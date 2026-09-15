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Ultim'ora | 15 settembre 2026, 16:07

Brandi (Pro Vita) a Just Euman: "Si torni a padri fondatori che difendevano vita, aborto la sopprime"

Brandi (Pro Vita) a Just Euman: &quot;Si torni a padri fondatori che difendevano vita, aborto la sopprime&quot;

(Adnkronos) - "Mandiamo un forte appello affinché si ritorni alla visione dei padri fondatori. Loro misero al centro il valore della vita umana". Lo ha detto il presidente di Pro Vita & Famiglia, Antonio Brandi, all'inaugurazione della mostra 'Just Euman - Come nasce un cittadino europeo', promossa dall'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Paolo Inselvini, e curata da Pro Vita & Famiglia, al Parlamento europeo di Strasburgo.  

"La vita inizia dal concepimento -ha continuato- Da quell'istante c'è già una nuova persona con il proprio Dna. Questi sono fatti scientifici, non una teoria". 

Ha concluso: "L'aborto sopprime una vita. Fermiamo questo genocidio". 

 

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