Masserano celebra il Natale: un presepe tra fantasia, realtà e tradizione FOTO e VIDEO

Nella piccola frazione di Morezzi, nel comune di Masserano, dove oggi risiedono appena otto persone, il Natale assume un significato particolare. Con passione e cura, grazie anche al contributo degli abitanti delle frazioni vicine, è stato realizzato un presepe capace di tenere insieme tradizione, memoria e senso di comunità.

L’allestimento, unico nel suo genere, è composto da figure a grandezza naturale che non si limitano a rappresentare i personaggi della Natività, ma rievocano anche persone realmente esistite, legate alla storia della frazione. Ne nasce così un omaggio alla memoria collettiva, che restituisce valore e profondità a un piccolo angolo del Biellese.

Ogni elemento è frutto di un lavoro artigianale, realizzato a mano con materiali semplici e molta inventiva. Più che una decorazione natalizia, il presepe diventa un segno concreto di attaccamento al territorio e di rispetto per un borgo che, nonostante le sue dimensioni, continua a raccontarsi con dignità e orgoglio.