Corsa della Birra e della Salamella, a Candelo l’11ª edizione

Venerdì 5 settembre 2025 torna a Candelo (BI) l’appuntamento con la Corsa della Birra e della Salamella, giunta alla sua undicesima edizione e valida come 4° Memorial Vivetta e Giorgio Borri.

Il ritrovo è fissato alle ore 18.30 presso l’Eurobar di via Iside Viana 26. La partenza dei bambini e dei camminatori è alle ore 19.15, con un percorso di 600 metri; alle ore 19.30 sarà invece la volta degli adulti con una corsa podistica non competitiva di 6 km, aperta a tutti.

Premi e medaglie sono previsti per tutti i bambini, con sorteggio finale, riconoscimenti per i più veloci e per le società più numerose. Saranno presenti medico competente e DAE.

Per informazioni: Marco 338.8362440.