Cessate il fuoco, le donne biellesi manifestano: "Sì al coraggio di osare la pace”.

Si è concluso ieri, venerdì 11 luglio, presso i Giardini Zumaglini nei pressi dell’ATL, l’ultimo dei cinque flash mob promossi a Biella dalle “Donne in cammino per la pace”. L’iniziativa si è svolta in silenzio, dalle 17:30 alle 18:15, come nei precedenti appuntamenti che, dal 13 giugno, hanno toccato diversi luoghi significativi della città: via Italia, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Curiel e altri ancora.

Le partecipanti, tutte vestite di nero, portavano uno straccio bianco al braccio con la scritta “CESSATE IL FUOCO” e alcune frasi appese ai propri corpi. Un gesto semplice ma potente, per chiedere la pace, creare una breccia di riflessione e interrogare le coscienze.

Il movimento, che raccoglie idealmente il testimone delle “donne del sole” della Palestina e delle “donne che osano la pace” di Israele, si muove in continuità con le azioni pacifiche portate avanti in molte piazze italiane. Una presenza silenziosa, ma determinata, per mettere distanza dall’ideologia della guerra e avvicinare pensieri e gesti di pace.