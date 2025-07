Quando il termometro sale, la mente vince: Consigli di PNL per affrontare la Calura

Il termometro sale, le energie scendono...le vacanze un desiderio!

In questi giorni, come coach, mi sento fare spesso questa domanda: "C'è qualche tecnica per mantenere alta motivazione ed energia quando il caldo mi debilita?"

Come essere umano so che la spossatezza data dalla canicola può rendere vani i nostri sforzi e allontanare i nostri obiettivi rendendo quasi impossibile rimanere focalizzati. Ed è proprio in questi momenti che le strategie di coaching e PNL possono fare la differenza, trasformando il caldo in un'opportunità per allenare la nostra mente a trovare nuove soluzioni.

La determinazioni in questi casi non basta; bisogna focalizzarsi sull’obiettivo.

La prima cosa da fare è smettere di accanirsi contro la realtà e, come diceva Charles Darwin, "Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella che si adatta meglio al cambiamento."

In PNL (Programmazione Neuro-Linguistica), parliamo di ricalibrare i nostri "stati" interni. In altre parole, cerchiamo di riadattare le nostre attività in modo “furbo”.

Ridefiniamo la giornata (nel limite consentito): spostiamo le attività che richiedono maggiore concentrazione nelle ore più fresche, o se non possiamo mettiamo quelle più impegnative nei momenti in ci sentiamo più in forza, ad esempio, appena si comincia a lavorare.

Applichiamo il principio degli obiettivi S.M.A.R.T. (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti, con una Scadenza Temporale), ad esempio suddividendo i compiti più grandi in "mini-obiettivi", ci aiuterà a sentirci più realizzati e meno oppressi.

Come ben sappiamo, lo stato fisico influenza direttamente quello mentale. Creare delle ancore salutari può aiutarci sia sul piano fisico che su quello mentale.

Ad esempio, far diventare un rito il fatto di bere acqua regolarmente, abbinando ogni bicchiere d'acqua a un pensiero positivo o a un piccolo gesto di gratitudine. Questo associa il bere a una sensazione di benessere e vitalità.

Cibi freschi, ricchi di acqua, nutrienti e colorati. Diventano un'ancora visiva di freschezza ed energia.

La mente è uno strumento potentissimo. Quando ci si sente spossati possiamo usare piccole tecniche di PNL per riprogrammare in parte le sensazioni. Possiamo chiudere gli occhi per qualche minuto immaginando di essere in un luogo fresco e rinfrescante, sentendo la brezza sulla pelle e suoni rilassanti. Assaporando la sensazione di energia che ci pervade. Proviamo ad agire "come se" avessimo tutta l'energia di cui abbiamo bisogno.

Assumiamo una postura eretta, sorridiamo, muoviamoci con energia. Il corpo invierà segnali al cervello che possono influenzare lo stato d'animo e i livelli di energia. Questa tecnica di "assunzione di stato" è incredibilmente efficace.

Il caldo aumenta lo stress, e imparare a gestirlo può essere un buon esercizio per rafforzare la resilienza mentale.

Un modo può essere quello di considerarlo un promemoria per prendersi cura di se, ad esempio rallentando i ritmi o bevendo molta acqua.

Per mantenere alti i risultati e le energie, la forza di volontà serve a poco, bisogna concentrarsi sull'obiettivo e le tecniche di cui ti ho parlato possono aiutare. Esperimentale e scopri come trasformare anche questa calura in un alleato per la crescita personale e professionale.

Buona estate!!!