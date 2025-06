Biella, un anno di “M come Matteotti”: un presidio di memoria e cittadinanza attiva

A 101 anni dall’omicidio di Giacomo Matteotti, il comitato M come Matteotti si è ritrovato per una foto collettiva in Viale Matteotti, a Biella, per celebrare un anno intenso di attività, impegno e relazioni costruite sul territorio.

Nato nel 2024 con l’obiettivo di rimettere al centro il valore dell’antifascismo e della memoria democratica, in dodici mesi il comitato ha organizzato eventi pubblici, presentazioni di libri, commemorazioni, momenti formativi e creativi. Ha raccolto oltre mille firme per due petizioni, presentato mozioni al consiglio comunale e costruito un dialogo costante con realtà istituzionali, politiche, scolastiche e associative.

Alla foto di ieri hanno partecipato anche ANPI, partiti politici, sindacati e tante persone della società civile: un segno tangibile di quanto sia ampio e trasversale il desiderio di tenere viva la memoria e difendere i valori costituzionali. “Non vogliamo restare solo un comitato: vogliamo essere un presidio civico permanente, capace di attivare la memoria per costruire futuro” – affermano le attiviste e gli attivisti di M come Matteotti. “Il rispetto per la memoria non è né di destra né di sinistra. È una questione di decenza democratica. Che questa data ci unisca ancora di più nelle battaglie che ci attendono.”

Il comitato sta già lavorando a nuove iniziative per l’autunno, con l’obiettivo di coinvolgere ancora più cittadine e cittadini, in particolare le nuove generazioni.