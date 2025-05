Guido Donati torna al Salone del Libro con la sua terza opera

Lo scrittore biellese Guido Donati partecipa per la terza volta al Salone Internazionale del Libro di Torino, portando con sé la sua terza pubblicazione, ancora una volta all’insegna della solidarietà.

L’autore, noto per il suo impegno benefico, ha scelto anche quest’anno di devolvere l’intero ricavato del libro all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in particolare alla UOC Oncologia – Tumori rari e neuroendocrini del Policlinico Borgo Roma. Un gesto concreto per sostenere la ricerca e le cure in uno dei settori più delicati dell’oncologia.

L’appuntamento con il pubblico è fissato per lunedì 19 maggio alle ore 16:00, presso lo stand dell’Editore Araba Fenice (Padiglione 2, Stand H51), dove Donati sarà presente per un firmacopie del suo nuovo libro.

Un’occasione per incontrare un autore che unisce parole e sensibilità, trasformando ogni sua pubblicazione in un’opportunità di aiuto concreto.