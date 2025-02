Cossato, i lavori di restauro della Manica del Torchio sono vicini: a Villa Ranzoni sala consiliare e spazi espositivi

“È un'opera che Cossato attende da decenni, siamo finalmente arrivati alle battute finali”. A parlare il sindaco Enrico Moggio a proposito del progetto di rifunzionalizzazione del complesso monumentale di Villa Ranzoni unita al restauro della Manica del Torchio.

Come già anticipato in altri articoli, nell'accordo di programma con la Regione Piemonte, sarà impiegata una cifra pari 900mila euro, di cui 760mila finanziati proprio dall'ente regionale. “Si è conclusa la progettazione esecutiva – spiega il primo cittadino – Il bando per l'affidamento dei lavori è uscito e la Provincia di Biella seguirà il tutto come stazione unica appaltante dal momento che la cifra impiegata supera il limite dei 500mila euro di fondi”. L'inizio dei lavori è previsto a inizio estate mentre la conclusione sarà verosimilmente entro la fine del 2026.

Villa Ranzoni ospita oggi l'ufficio delle Politiche Sociali, oltre ai locali della Biblioteca comunale che, ogni giorno, accoglie un gran numero di visitatori e utenti. “Sono molto soddisfatto – sottolinea Moggio- Grazie a questo importante contributo regionale, riusciremo a portare a termine un intervento di restauro di un bene culturale tutelato. Non solo: l'idea è di rivitalizzare quell'area andando a creare un vero e proprio polo culturale”.

Nelle intenzioni future dell'amministrazione comunale c'è l'idea, infatti, di realizzare spazi espositivi e la nuova sala del consiglio comunale, oggi ospitata a Villa Berlanghino. Anche la parte esterna, una volta sistemata e rinnovata, potrebbe essere utilizzata come palcoscenico naturale di eventuali concerti estivi e di spettacoli di prosa.