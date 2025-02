Ai 250 km/h al centro di Valdengo inseguiti dalla Polizia

Inseguimento da brivido nel centro di Valdengo sabato 1 febbraio.

I dettagli saranno resi noti solo al termine dell'operazione, ma grazie all'intervento della Polizia di Stato che si è messa all'inseguimento di un'auto scura, bassa di grossa cilindrata che è stata vista sfrecciare lungo la centrale via Roma in direzione cimitero, è stato possibile sventare alcuni furti in zona.

Inizialmente era impegnata nell'inseguimento una sola pattuglia, raggiunta da una seconda. Entrambe hanno poi desistito dopo Candelo, per l'incolumità dei cittadini, visto che l'auto sulla quale viaggiavano presunti malfattori viaggiava alla velocità di 250 Km/H.