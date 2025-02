Giro d’Italia: 19ma tappa da Biella, partenza da via Cavour

Sono pervenute le prime informazioni riguardanti le aree della 19ma tappa del Giro d’Italia, che partirà da Biella il 30 maggio 2025. Il Podio Firma sarà in piazza Martiri della Libertà. Il Villaggio Commerciale degli sponsor verrà ubicato in piazza Colonnetti. La tappa avrà la partenza in via Cavour all’altezza della rotonda con al centro il monumento Uomo Bike di Paolo Barichello. I corridori proseguiranno per via Ramella Germanin, per poi salire verso il Piazzo in via Avogadro, piazza Cisterna e corso del Piazzo, si scenderà in via Mentegazzi, per poi prendere via Ivrea, che condurrà la carovana verso il prosieguo della tappa.

Grande novità sarà il Parcheggio delle Squadre in via Lamarmora, che permetterà ad appassionati e tifosi di vedere da vicino i corridori. Nelle prossime settimane verranno comunicate anche le modifiche alla viabilità e i divieti della giornata di gara.

L’Assessore allo sport Giacomo Moscarola e l’Assessore agli eventi Edoardo Maiolatesi dichiarano: “La tappa che partirà dalla nostra città potrebbe essere quella decisiva per la vittoria del Giro d’Italia 2025. Sarà una grande vetrina per tutto il nostro territorio. Per arrivare preparati al 30 maggio, abbiamo provveduto a comunicare alla cittadinanza le aree interessate dall’evento. Stiamo già preparando anche gli eventi collaterali, come ad esempio, la Notte Rosa e altri ancora, che renderemo noti nelle prossime settimane. Sarà un maggio incredibile per Biella, che prima per l’Adunata degli Alpini e poi per il Giro d’Italia, darà mostra di sé in tutto il mondo.”