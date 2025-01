E' mancato in queste ore per un malore improvviso Sandro Castellani, compagno di Marta e papà della piccola Emma.

Noi come Pd ci stringiamo a Marta con tutto il nostro affetto, le siamo vicini per questo immenso dolore, affinché possa affrontare con forza e coraggio questo difficile momento per lei e per la sua piccola.