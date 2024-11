Biella, abbatte la segnaletica stradale in via Ivrea e scappa

Nella notte del 25 novembre, intorno alle 3, un soggetto, proveniente da Occhieppo e diretto a Biella centro, ha urtato e abbattuto la segnaletica verticale dello spartitraffico presente in prossimità della rotonda di Città Studi.

A seguito dell'urto, è scappato ignorando l’obbligo di fermarsi e constatare il danno come previsto dall’articolo 189 del Codice della Strada. Grazie al sistema di videosorveglianza e ad una breve ricostruzione dei fatti, gli agenti della Polizia Locale sono riusciti in poche ore a risalire al conducente del veicolo che verrà sanzionato per l’articolo 189 (omissione con danni a cose), 141 per il mancato controllo del veicolo e per l’articolo 15 per aver abbattuto la segnaletica stradale.