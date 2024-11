All'auditorium di Gaglianico concerto “Pino Daniele in jazz “ con Mirella & Max Gallo jazz Quartet

Sabato 23 Novembre ore 21 all'Auditorium comunale di Gaglianico serata di grande musica con Mirella & Max Gallo Jazz 4ET con il concerto “Pino Daniele in Jazz”.

Max Gallo famoso chitarrista torinese e la figlia cantante ed interprete Mirella Gallo insieme presentano un nuovo progetto “Pino Daniele in Jazz”, accompagnati da Roberto Chiriaco basso e Claudio Montagnoli batteria.

Il fulcro dell'iniziativa non prevede nessun tipo di cover , bensì un omaggio al grande cantautore musicista partenopeo, che avverrà riarrangiando in chiave jazzistica alcuni dei suoi brani più importanti. La scelta dei brani che comporranno il percorso musicale è studiata per risultare intensa e travolgente nell'intento di coinvolgere a pieno il pubblico. Si attraverseranno le note malinconiche di Alleria e A testa in giù, l'impeto e la veemenza di Yes I know my way, fino a sperimentare la gaia leggerezza di E po' che fa. Questi sono solo alcuni dei brani di Pino Daniele che verranno riletti e trattati come standard jazz, accordando interpretazione ed improvvisazione sulle varie griglie armoniche, costruendo così un viaggio musicale da condividere con il pubblico, in memoria di uno dei più grandi cantautori italiani.

La serata è ad ingresso libero.

Per info e prenotazioni tel. 3382485262