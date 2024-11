Adunata Alpini a Biella, mancano 170 giorni: a Milano la riunione dei presidenti delle sezioni italiane

Domenica scorsa a Milano si è tenuta la riunione dei presidenti delle sezioni alpini italiane che ha formalizzato la designazione di Genova quale sede dell’edizione 97 dell’Adunata. L’incontro è stata anche l’occasione per fare il punto, a 170 giorni dall’evento, dell’edizione 96 che si svolgerà a Biella nel prossimo mese di maggio.

Di seguito l’intervento del Presidente ANA di Biella Marco Fulcheri: “Prima di iniziare le congratulazioni e i complimenti alla sezione di Genova per l’assegnazione della 97 ° Adunata. Caro Stefano ti aspetto al termine della sfilata, domenica 11 maggio. per il passaggio della Stecca. Permettetemi inoltre un pensiero agli amici di Matera e di Brescia: so cosa state passando, noi lo abbiamo fatto tre anni orsono, la delusione era palpabile ma poi si tira avanti. Un suggerimento da Biella, a noi la delusione è passata dopo poche ore, ci siamo rimboccati le maniche per riprovarci. L’augurio a Voi è di riuscirci in futuro ma, come ho sempre detto, l’Adunata viene assegnata, nessuno vince e nessuno perde, e che questo sia da stimolo per lavorare sempre meglio con uno sguardo positivo verso il futuro”.

“Per quanto riguarda l’Adunata di Biella – prosegue - i vari gruppi stanno lavorando, sono tutti all’opera, abbiamo già presentato la bozza del piano sicurezza sia alla città di Biella che alla Prefettura. Stiamo lavorando anche con Azienda Zero della Regione Piemonte per la stesura del piano sanitario. Voglio qui ringraziare le sezioni di Udine e di Vicenza per la completa collaborazione che ci stanno dando per lo scambio dati e per tutto quello che può essere essere utile per una migliore gestione organizzativa dell’Adunata”.

“Ringrazio il consiglio nazionale per il supporto, tutti i componenti dell’AA2025srl, i miei Alpini per il grande grande entusiasmo e unità di intenti che stanno dimostrando nell’organizzare questo evento unico – afferma Fulcheri - Un grazie anche ai volontari della Protezione civile. Da Vicenza sono già arrivati al polo logistico di Vercelli i primi nove container del materiale che ogni anno segue l’adunata. Grazie ai mie colleghi del Piemonte che hanno messo a disposizione i volontari per poter realizzare l’inventario di tutto quello che era contenuto nei container”.

“A voi Presidenti è già arrivata la scheda di prenotazione degli hotel, facendo un po’ memoria di quello che è successo nelle ultime adunate ho chiesto che l’albergo per i Presidenti fosse in centro a dieci minuti da quella che è la tribuna d’onore – sottolinea - Sono previste aree camper e alloggiamenti collettivi, noi valutiamo che ai primi di dicembre saranno aperte le prenotazioni on line ma lo confermeremo. Tutti i territori stanno collaborando e stiamo realizzando quella che era la nostra idea fin dall’inizio di Adunata diffusa, i nostri gruppi stanno raccogliendo prenotazioni ospiteranno gruppi alpini e con la piena collaborazione delle amministrazioni comunali verranno organizzati eventi che renderanno l’Adunata un evento condiviso anche nei giorni precedenti l’Adunata stessa. Vi aspetto tutti a Biella, stiamo impegnandoci per organizzarla al meglio. Ricordiamoci sempre che non è il luogo che fa l’Adunata ma siamo noi Alpini che facciamo l’Adunata”.