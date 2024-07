Rosazza, pranzo dei “Sempre Giovani” con la Pro Loco

Domenica scorsa, a Rosazza, si è ripetuta la tradizionale Festa della Terza Età. Alla Santa Messa delle 11, è seguito il pranzo nel salone messo a disposizione del Circolo di Rosazza. Clima cordiale e sereno per un evento targato Pro Loco.

Proprio quest'ultima, ha affidato ai social il bilancio della giornata: “Avevamo promesso che ce l'avremmo messa tutta per rendere speciale la Festa dei Sempre Giovani e siamo felici di poter dire che abbiamo centrato l'obiettivo - si legge nel post della loro pagina Facebook - Il pranzo conviviale, preparato con amore e cura dal nostro gruppo Pro Loco ha fornito una nuova opportunità per stare insieme e creare un piacevole ricordo. Per noi la gratificazione più bella è stata vedere i nostri 'Sempre Giovani' uscire dallo splendido salone del Circolo di Rosazza con il sorriso sulle labbra e la gioia nel cuore”.