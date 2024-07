Musiche Molto Strane a Ternengo, grande risposta di pubblico e numerosi bis FOTO

Vi è stata una grande risposta di pubblico (nonostante vi fosse in contemporanea la finale degli Europei di calcio) per “Musiche Molto Strane 4”, la manifestazione di musica originale che si è svolta a Ternengo, nell’ambito di “Ternengo in Festa”, domenica scorsa 14 Luglio. Nella serata si sono esibiti i gruppi: Crushed Curcuma, Fury of Emptiness, Jot Not One e Cat Powder. Il pubblico ha apprezzato moltissimo l’evento, definito da alcuni ormai un “classico irrinunciabile”, un appuntamento “necessario”, a testimoniarlo i tanti applausi e la richiesta di “bis”.

Hanno aperto la serata i Crushed Curcuma che hanno incantato con un tappeto di suoni onirici, ipnotici, inediti; l’energia rock del super-gruppo Fury of Emptiness, che riunisce nomi di prestigio del rock biellese ha surriscaldato gli animi del pubblico festante. I Jot Not One hanno spaziato tra psichedelia e grande dinamicità, emozionando e coinvolgendo gli spettatori, la serata si è chiusa con una carica dirompente di distorsioni, feedback e grinta dei giovanissimi Cat Powder. Il maxischermo con la proiezione della diretta streaming coinvolgeva ulteriormente gli spettatori che entravano direttamente sul palco con i musicisti.

Alla chiusura del concerto, nonostante incombesse il lunedì mattina, il pubblico continuava a chiedere “ancora”! Quanta musica si è mescolata, quante le emozioni condivise! Gli organizzatori Monica e Philippe ringraziano sentitamente tutta la Pro Loco di Ternengo e la presidente Alessandra Masiero. Un ringraziamento particolare va a tutti i musicisti che si sono esibiti e un grazie speciale a Michela e Vittorio che, con competenza e soprattutto tanto lavoro e passione hanno gestito sia i suoni e le luci ed effetti sul palco e anche la diretta streaming su YouTube, un altro è per AleAle, insostituibile presentatore della serata.