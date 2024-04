Ancora sinistri nel Biellese, a Cossato un'auto finisce in un orto: soccorse due donne

Ancora incidenti stradali nel Biellese. Intorno alle 9.30 di oggi, 17 aprile, i Vigili del Fuoco di Biella sono giunti a Cossato, in via Monteferrario, per un sinistro autonomo.

L’auto, ancora per cause da accertare, è uscita di strada e ha terminato la sua corsa in un terrazzamento, in cui era presente un orto. La squadra ha provveduto a liberare le due donne, rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo; in seguito, sono state affidate alle cure del 118. Il mezzo è stato poi messo in sicurezza.