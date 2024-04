Le forti raffiche di vento di queste ore hanno duramente impegnato i Vigili del Fuoco. Molte le segnalazioni di alberi piegati o caduti sul ciglio della strada nella giornata odierna, 16 aprile, in Valle Elvo, in alta Valle Cervo e a Biella, dove è rimasta chiusa per qualche ora via Ogliaro a causa di alcune piante precipitate sulla carreggiata. Il traffico ha subito rallentamenti ed è stato deviato verso altre direzioni.