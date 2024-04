Cossato, scontro tra due auto: grosso spavento per i conducenti (foto di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

Sono rimasti visibilmente spaventati i due automobilisti alla guida, rimasti coinvolti in un sinistro stradale lungo via per Castelletto Cervo, nel comune di Cossato. È successo stamattina, poco prima delle 9.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche gli agenti della Polizia Locale di Cossato per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.