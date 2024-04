Biella, si masturba al Parco del Bellone: in manette un 35enne

Un grave episodio si è verificato domenica pomeriggio al Parco del Bellone di Biella, dove una donna ha allertato le forze dell'ordine per segnalare la presenza di un uomo: sembra, stando alla sua testimonianza, confermata da altre persone, che si stesse masturbando senza mostrare alcun riguardo verso i giovani e le famiglie con bambini presenti a quell'ora.

Una volta sul posto, gli agenti delle Volanti hanno arrestato in flagranza il 35enne di origini straniere per il reato di atti osceni in luogo pubblico frequentato abitualmente da minori. Lo stesso è poi comparso davanti al gip per l'udienza di convalida, dove è stato disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Biella, accogliendo di fatto la richiesta mossa dal Pubblico Ministero.