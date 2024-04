Silvio Repanati, partecipazione

Domani martedì 16 aprile a Valle Mosso verrà dato l'ultimo addio a Silvio Repanati, l'imprenditore morto in seguito a un tragico incidente la settimana scorsa avvenuto a Vigliano. E la sua azienda lo saluta così:

"Sono giorni bui e tristi, silenziosi ed amari qui in Ditta senza di te, Silvio. Punto di riferimento, tu la nostra forza e noi la tua, soprattutto negli ultimi anni. Non possiamo dimenticare la tua allegria, le tue battute ed i tuoi racconti che ci facevano sempre sorridere. Sei stato un grande leader che ha saputo affrontare le difficoltà personali e professionali con grande grande forza e tenacità, regalandoci sorrisi e parole di incoraggiamento per renderci meno vulnerabili, più indipendenti ed autonomi, dandoci la possibilità di aiutarti soprattutto in ambito lavorativo e creando sempre più un ambiente famigliare e piacevole.