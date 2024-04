Ferito un escursionista in alta Valle Cervo, arriva l'elisoccorso

Intervento del Soccorso Alpino in alta Valle Cervo. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, 13 aprile: stando alle prime ricostruzioni, un uomo si sarebbe infortunato per cause da accertare nel corso di un'escursione in prossimità del Rifugio Rivetti.

Sembra che fosse in compagnia di un'altra persona. Inoltre, sarebbe rimasto ferito ad un arto superiore. In breve tempo, si è portato sul posto l'elisoccorso con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino. Dopo averlo assistito, il malcapitato è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso in codice verde.