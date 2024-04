Lo hanno trovato privo di sensi sul sentiero e hanno allertato i soccorsi. E' successo nel pomeriggio di domenica sul Monte Barro sulle alture di Pettenasco.

All'arrivo dei soccorritori però per un uomo di 45 anni non c'era più nulla da fare. Si tratta di un novarese, classe 1979, che è stato probabilmente stroncato da un malore sul sentiero. Sul posto gli uomini del Soccorso Alpino di Omegna e un'eliambulanza, ma nonostante i tentativi di rianimare l'uomo, purtroppo non c'è stato nulla da fare.