Tutto pronto per la Festa Diocesana a Oropa, attesi 1200 tra bambini e ragazzi

"Dammi da bere" è il tema di quest'anno della Festa Diocesana dei Bambini e dei Ragazzi con il Vescovo, che ogni anno, il martedì dopo Pasqua, coinvolge tutte le parrocchie della Diocesi di Biella. L’iniziativa è organizzata dall’ufficio catechistico diocesano insieme al servizio diocesano di pastorale giovanile, e l'evento sarà appunto domani, martedì 2 aprile, a Oropa, dove si svolge dal 2022, la prima festa per Monsignor Vescovo Roberto.

A entrare nel dettaglio è il responsabile dell'evento, Don Luca Bertarelli: "Gesù chiede: “dammi da bere!” alla samaritana e questa, subito dopo, chiederà anche lei: "Signore, dammi sempre di quest'acqua…" - spiega Don Luca - , è il brano del Vangelo che racconta della Samaritana al pozzo. Ogni anno scegliamo un brano del Vangelo diverso, e quest'anno si è voluto dare più attenzione alle donne, visto tutte le cose che stanno accadendo che riguardano proprio loro, di fronte a un mondo dove spesso vengono maltrattate. Ricordiamo che Gesù non ha mai dimostrato atteggiamenti di condanna nei loro confronti, è sempre stato molto accogliente, per alcuni versi commovente verso di loro, e non è da poco, pensando che a quel tempo la società era prettamente maschilista. E noi quest'anno con questo brano vogliano dare più attenzione alla donna e allo stesso tempo avvicinare ancor di più i ragazzi a Gesù. Anche un paio di anni fa avevamo scelto un brano che raccontava della Maddalena".

Sono attesi circa 1200 giovani provenienti dalle 70 parrocchie biellesi. "Forse qualcuno è stato scoraggiato dal maltempo - spiega Don Luca - , ma domani dovrebbe essere bello. E in ogni caso avremmo a disposizione la basilica nuova per le preghiere e alcune sale dei pellegrini per il pranzo. Sono convinto che sarà comunque una bellissima festa come sempre".

Questo il programma: alle ore 9.30-10.30 è previsto l'arrivo ad Oropa e saluto alla Madonna, alle 11.00 la presentazione della giornata, il canto guida, la preghiera con il Vescovo. Alle ore 12.00 pranzo al sacco, quindi alle 13.00 ritrovo per i referenti dei giochi al sagrato della Chiesa Antica e alle ore 13.30 l'inizio dei giochi. alle 15.30 finiranno i giochi e ci saranno la premiazione, la benedizione del Vescovo e tutti a casa. Alle 16.30 è prevista la partenza.