Biella, al via i lavori di riqualificazione di Villa Macchi (foto dalla pagina Facebook di Giacomo Moscarola)

Al via l'intervento di riqualificazione di Villa Macchi. Lo annuncia, sui propri canali social, il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola: “Chi abita in Valle Oropa la riconoscerà sicuramente, è Villa Macchi. Fabbricato che ha ospitato le scuole elementari della Valle Oropa per anni (anche io ho fatto le scuole lì). Ho fortemente voluto la sua riqualificazione dopo anni di disinteresse: così, intercettati i fondi PNRR, sono iniziati i lavori”.