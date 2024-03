Incidente in Super, gravi danni a due auto: una finisce fuori strada FOTO

Ieri sera, 28 marzo, appena prima delle 21, i Vigili del Fuoco del comando di Biella e del distaccamento di Cossato sono intervenuti per un incidente stradale in Super, in prossimità dell'uscita di Valdengo.

Il sinistro ha visto coinvolte due auto, di cui una finita fuori strada. I conducenti, al momento dell’arrivo delle squadre, erano già fuori dai veicoli e affidati alle cure del 118.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso che appureranno l'esatta dinamica dell'accaduto. L'arteria è rimasta chiusa al traffico fino alla completa messa in sicurezza e alla rimozione dei mezzi.