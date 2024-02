A Biella la regular season: la Juventus Woman allo Stadio Pozzo - La Marmora

𝐃𝐨𝐦𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝟏𝟏 𝐟𝐞𝐛𝐛𝐫𝐚𝐢𝐨 2024 la 𝐉𝐮𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐬 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧 giocherà la penultima gara casalinga di regular season, ospitando in città il 𝐂𝐨𝐦𝐨 𝐖𝐨𝐦𝐞𝐧. L'appuntamento è fissato per le 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎 allo stadio Pozzo-La Marmora. Come sempre, anche per Juventus-Como i 𝐛𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐢 e per ottenerli è sufficiente iscriversi a Juventus.com e recarsi sulla sezione biglietteria.

Si potranno prendere fino a 4 biglietti a testa, che all’ingresso dello stadio verranno richiesti in formato cartaceo.

𝐏𝐄𝐑 𝐈 𝐓𝐈𝐅𝐎𝐒𝐈 𝐎𝐒𝐏𝐈𝐓𝐈: Invitiamo a prenotare il biglietto nel settore a loro dedicato, vale a dire la Tribuna Ospiti.

Tutte le info cliccando su: https://www.juventus.com/it