"Una Chiesa a Più Voci", i prossimi appuntamenti

Nuovo anno nuovi appuntamenti con "Una Chiesa a Più Voci". Martedì 16 gennaio alle ore 21.00 si parlerà di "Monachesimo e Philosofia Christi" con Romano Màdera fondatore dell’analisi biografica a orientamento filosofico (ABOF) e della scuola superiore di pratiche filosofiche in Milano (www.scuolaphilo.it).

Mercoledì 24 gennaio è invece in calendario l'incontro "La bellezza ferita", mentre martedì 30 gennaio alle ore 21.00 il tema sarà l' "Archetipo del monaco. Il monachesimo secondo Panikkar" con l'analista biografico Massimo Diana.

E' inoltre previsto un percorso quindicinale dalle ore 20,45 alle ore 22,15 con il prof. Savino Calabrese: Martedì 23 gennaio 2024: "In quanti modi si può leggere la Bibbia"; Martedì 6 febbraio 2024 : "La creazione di “un” mondo" (Geni 1,1 – 2,4a).

Gli incontri, aperti a tutti, credenti e non credenti, si terranno presso la Parrocchia di San Defendente in Via Montegrappa 1 a Cossato (fr. Ronco).

Fuori programma: mercoledì 24 gennaio alle ore 20,45 ci sarà la veglia di Romena “LA BELLEZZA FERITA” con don Luigi Verdi.