Il Comune di Andorno Micca presenta, venerdì 26 gennaio, l’incontro con l’autore Giulio Pavignano che terrà la conferenza “Bombardare Auschwitz? Il dilemma degli alleati di fronte allo sterminio”.

L’evento in occasione del giorno della memoria si terrà alle ore 21.00, presso la Biblioteca civica Mario Vietti, in Via Bernardino Galliari, 281.