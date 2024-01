A Biella una cena per raccogliere fondi a favore del carcere.

L’associazione Hope Club, il tavolo carcere e il Coordinamento antifascista organizzano, sabato 13 gennaio, una cena di raccolta fondi per il carcere. Durante la serata, che comincerà alle ore 20.00, presso l’Oratorio di San Biagio, a Biella, la lotteria a premi.

“Perché una cena a sostegno dei detenuti del carcere di Biella? Hanno già tutto e poi c’è chi pensa a loro… In verità il carcere non è un luogo adeguato a nessuno: lì non si coltiva speranza. Essere un detenuto senza mezzi propri è una condanna nella condanna. Vestiti, materiali per l’igiene, occhiali, visite specialistiche ecc. tutto ciò che può servire a rispondere ai bisogni primari, spesso negati. Ma anche ad alleviare la quotidiana sofferenza, come libri, CD, e materiali per piccoli lavori. Molte sono le cose che possono migliorare la vita di chi, già privato della libertà, non ha niente, proprio niente.