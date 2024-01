A Tavigliano è "sparita" una panchina in via per la Sella

Per andare incontro alle richieste di una signora che per via di difficoltà di deambulazione non riusciva più a recarsi al cimitero per far visita ai suoi cari perché il tragitto a piedi era impegnativo, il Comune aveva posato una panchina in via per la Sella.

A permettere questa azione era stata anche la generosità di un cittadino e l' intervento volontario di una ditta locale.

Peccato però, che a distanza di pochi giorni quella panchina non ci sia più.

A segnalarne la "sparizione " è la stessa Lista Civica Pro Tavigliano in un post sui social. "Non sappiamo chi ringraziare. Crediamo che sia un atto incivile e speriamo sinceramente che nessun taviglianese possa essersi macchiato di un gesto simile. Invitiamo chiunque abbia notizie in merito a riferire in Comune o direttamente alle Forze dell'Ordine".

Il post termina con l'invito da parte dell'amministrazione ai cittadini di tenere gli occhi aperti: "Evidentemente non siamo poi tanto al sicuro".