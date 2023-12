Malore fatale in auto a Pralungo: muore a 85 anni Cirillo Rondana

Un pensionato di 85 anni è deceduto a causa di un malore improvviso mentre si trovava in auto a Pralungo, in via Roma. Si tratta di Cirillo Rondana, di Biella.

Il fatto è accaduto nella giornata di ieri martedì 19 dicembre. I soccorsi prestati dal personale medico giunti sul posto sono purtroppo stati vani. La salma è stata affidata ai famigliari che sono giunti dove è stata trovata l'auto con all'interno l'uomo.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri.