Prevenzione Serena: nuovi protocolli di screening per il contrasto ai tumori

Prevenzione Serena, il programma organizzato di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori messo a punto dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta e con il Centro di riferimento per l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte, avvia una nuova campagna di comunicazione volta a rinforzare il messaggio che da anni porta sul territorio: la prevenzione è fondamentale per il contrasto ai tumori della mammella, del collo dell'utero e del colon retto.

Sono infatti diversi i fattori di rischio che influenzano l’insorgenza di questi tumori, quali il tabagismo, la scorretta alimentazione, il consumo dannoso e rischioso di alcool, la scarsa attività fisica e la sedentarietà. Adottare uno stile di vita sano e attivo è il primo passo per ridurre il rischio di sviluppare un tumore.

Non solo: la prevenzione secondaria del cancro della cervice uterina, della mammella e del colon retto, effettuata tramite i controlli periodici dello screening, è in grado di ridurre la mortalità. In Italia, il cancro della mammella rappresenta la neoplasia più frequente tra le donne, con circa 53.500 casi all’anno, mentre il tumore della cervice uterina vede un totale di circa 2500 nuovi casi diagnosticati ogni anno. Il cancro del colon retto è la seconda causa di morte per tumore in Italia, con circa 49 mila persone che si ammalano ogni anno. Oltre alle maggiori possibilità di sopravvivenza, la diagnosi precoce consente trattamenti meno invasivi.

“La campagna è finalizzata a sensibilizzare le persone sull’importanza di sottoporsi allo screening e a incrementare l’adesione della popolazione al fine di intercettare la malattia nelle fasi precoci”, - dichiara il Direttore Sanitario ASL BI, Eva Anselmo - “La diagnosi è importante poiché nello stadio iniziale il tumore può essere affrontato con maggiore efficacia e minori effetti collaterali. Maggiori sono pertanto le probabilità di cura”.

Lo slogan della campagna è “Scegli anche tu la qualità. Prevenzione Serena, il mio screening di fiducia”: la qualità del percorso è infatti garantita da un sistema informativo di monitoraggio, la verifica sistematica del raggiungimento degli standard e il miglioramento continuo, l’alta specializzazione, la multi-professionalità e la formazione continua.

Nel 2023 sono stati aggiornati i protocolli di screening organizzati per i tumori di mammella, collo dell’utero e colon retto. Le novità più rilevanti riguardano gli esami di primo livello, con l’introduzione dei test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per il protocollo di screening del cancro del colon- retto in cui viene anticipata l'età da 58 anni a 50 anni e del test per l’HPV (papilloma virus test) per le donne dai 30 ai 64 anni.