Fondazione Cerino Zegna celebra il Natale: tutti gli appuntamenti festivi.

Fondazione Cerino Zegna, in occasione delle feste natalizie organizza tre occasioni per trascorrere il Natale in compagnia. Da venerdì 22 a lunedì 25 dicembre, tutti gli incontri della Fondazione.

Di seguito il calendario:

Venerdì 22 dicembre, alle ore 15.30 la Santa Messa presso la Chiesa della Fondazione celebrata da Don Fabrizio, con la partecipazione dei ragazzi dell’Oratorio di Occhieppo.

Per la Vigilia di Natale la Santa Messa verrà celebrata alle ore 21.00, con accompagnamento musicale. Al termine gli Alpini di Occhieppo offriranno a tutti i partecipanti un caldo vin brulé e una fetta di panettone.

Gli incontri si concludono con la Festa di Natale itinerante, con la partecipazione del coro condotto da Enrico Maron Pot.